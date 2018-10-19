Си Цзиньпин поздравил Шойгу с успешным проведением межправкомиссии по ВТС, передал большой привет Путину
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Пекин. 19 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Председатель КНР Си Цзиньпин назвал успешными результаты 23-го заседания российско-китайской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и поблагодарил за это министра обороны РФ Сергея Шойгу.
"На этот раз вы с китайскими товарищами успешно провели заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Я хочу вас искренне поздравить с этим успехом", - сказал Си Цзиньпин в пятницу в ходе встречи с С.Шойгу.
Китайский лидер напомнил, что в апреле текущего года С.Шойгу был в КНР и участвовал в заседании министров обороны стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. "Тогда мы с вами подробно обменивались мнениями по сотрудничеству в сфере обороны между странами ШОС", - сказал Си Цзиньпин.
Он также подчеркнул, что хорошо помнит, как в 2013 году впервые совершал государственный визит в качестве председателя КНР в Россию, и был поражён доверием, которое ему оказали, открыв двери самых закрытых структур военного ведомства. "Тогда вы, товарищ министр, меня сопровождали во время посещения вашего министерства, а также оперативного командного центра Вооружённых сил России. Наверное, впервые Россия открыла двери этого ведомства для иностранного государства. Это произвело на меня глубочайшее впечатление", - отметил председатель КНР.
Он попросил министра передать наилучшие пожелания российскому лидеру. "Я вас прошу передать и моему старому другу - господину Путину большой привет и наилучшие пожелания", - сказал Си Цзиньпин.
Ранее в пятницу С.Шойгу вместе с заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся провёл 23-е заседание российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по ВТС.
1сб ки
Интерфакс