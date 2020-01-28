Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 15:37

Пекин. 28 января. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханом выразил уверенность в том, что Китай сумеет остановить распространение коронавируса, сообщает телеканал CGTN.

"Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что Китай победит коронавирус в ходе встречи с главой ВОЗ Тедросом Адханом во вторник в Пекине, который со своей стороны высоко оценил быструю идентификацию последовательности генома и серию мер, направленных на то, чтобы обуздать вспышку вируса", - говорится в сообщении.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила о повышении угрозы распространения коронавируса на мировом уровне. Сам Гебрейесус в настоящее время находится с визитом в Китае.

На настоящий момент более 100 человек погибли после заражения вирусом.

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