Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 18:46

Рим. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Рим в рамках турне по Европе, передают в четверг итальянские СМИ.

По данным изданий, самолет Air China с Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань приземлился в римском аэропорту "Фьюмичино".

Китайская делегация и охрана уже прибыли в отель Parco dei Principi, где председатель КНР остановится на время двухдневного визита.

В Италии лидеру КНР предстоит встретиться с президентом республики Серджо Маттареллой, премьер-министром Джузеппе Конте, а также председателями обеих палат парламента Италии.

Основное внимание, как ожидается, будет сконцентрировано на подписании меморандума о взаимопонимании в рамках инициативы "Один пояс, один путь", отмечает газета "Соле 24 орэ".

В меморандуме выражается поддержка Италии этой инициативе, две страны обязуются работать над ней совместно. В числе сфер сотрудничества в рамках "Одного пояса, одного пути", отмечают СМИ, указаны транспорт и логистика, а также преодоление препятствий для торговли и инвестиций.

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