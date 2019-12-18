Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 10:47

*** В преддверии праздника в городе усилены меры безопасности

Брюссель. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин в среду прибыл с трехдневным визитом в Макао для празднования 20-летия возращения этого специального административного района Китаю от Португалии 20 декабря 1999 года, сообщили в среду западные СМИ.

В четверг ожидаются встреча Си Цзиньпина с местным руководством, а также ужин с участием лидера Китая.

20 декабря он будет присутствовать на инаугурации нового лидера Макао Хэ Ичэн.

Отмечается, что в преддверии визита премьера в Макао были усилены меры безопасности. Полиция установила в городе контрольно-пропускные пункты. Кроме того, будет ограничено движение на некоторых крупных дорогах.

СМИ указывают, что на фоне продолжающихся беспорядков в соседнем Гонконге безопасность также была усилена на паромных терминалах Гонконга и у мостов и тоннелей, соединяющей два города.

Также многим журналистом из Гонконга было отказано во въезде в Макао.

Ранее в этом месяце председателю Американской торговой палаты Гонконга также было отказано во въезде в Макао.

СМИ напоминают, что правительство Китая считает Макао успешным примером реализации модели "одна страна, две системы".

Это единственный китайский регион, в котором разрешены азартные игры. Доход от азартных игр составляет 80% экономики региона.

ВВП Макао вырос с $6,4 млрд в 1999 до $55 млрд.

По данным Международного валютного фонда, в Макао ВВП на душу населения является третьим по величине в мире после Люксембурга и Швейцарии.

1ви аю ри

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