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Пекин. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в субботу о необходимости продвигать новый тип международных отношений между Китаем и Германией.

"Китай и Германия должны продвигать новый тип международных отношений, отстаивать сотрудничество, несмотря на идеологические противоречия", - приводят его слова государственные китайские СМИ.

Он отметил, что стороны должны стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству и взять на себя руководство в развитии отношений ЕС и Китая.

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