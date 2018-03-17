Си Цзиньпин призывает развивать китайско-германское сотрудничество, видит в сотрудничестве с ФРГ приоритет в отношениях с ЕС

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Этот контент был опубликован 17 марта 2018 г. 16:06 17.03.2018 - 16:06

Пекин. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в субботу о необходимости продвигать новый тип международных отношений между Китаем и Германией. "Китай и Германия должны продвигать новый тип международных отношений, отстаивать сотрудничество, несмотря на идеологические противоречия", - приводят его слова государственные китайские СМИ. Он отметил, что стороны должны стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству и взять на себя руководство в развитии отношений ЕС и Китая. эф вш Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс