Си Цзиньпин призывает развивать китайско-германское сотрудничество, видит в сотрудничестве с ФРГ приоритет в отношениях с ЕС
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Пекин. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в субботу о необходимости продвигать новый тип международных отношений между Китаем и Германией.
"Китай и Германия должны продвигать новый тип международных отношений, отстаивать сотрудничество, несмотря на идеологические противоречия", - приводят его слова государственные китайские СМИ.
Он отметил, что стороны должны стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству и взять на себя руководство в развитии отношений ЕС и Китая.
эф вш
Интерфакс