Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 16:52

Пекин. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Лидер КНР Си Цзиньпин выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом на G20 в Японии, передает Bloomberg со ссылкой на китайские СМИ.

Си Цзиньпин заявил, что "готов встретиться с президентом Трампом в ходе G20 и обменяться взглядами по основополагающим вопросам, связанным с развитием американо-китайских отношений".

Он также согласился с тем, что сторонам следует поддерживать контакты по ряду вопросов, чтобы урегулировать разногласия в сфере торговли и экономики.

Ранее президент США написал в твиттере, что поговорил по телефону с Си Цзиньпином и договорился с ним о встрече.

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