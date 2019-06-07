Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 6:08

Москва/Пекин. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Китайско-российские отношения переставляют собой отношения нового типа, носящие внеблоковый характер и отличающиеся отсутствием конфронтации, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении в Москве на церемонии, посвященной 70-й годовщине установления дипотношений между двумя странами.

"Хотя в китайско-советских отношениях были и взлеты и падения, обе стороны смогли, в конце концов, исходя из веяния времени и коренных интересов двух народов, приступить к нормализации двусторонних отношений, созидательно установили китайско-российские связи нового типа, отличающиеся неприсоединением к блокам, отсутствием конфронтации и ненаправленностью против третьих стран. Это заложило прочную основу для долгосрочного развития наших отношений", - подчеркнул китайский лидер.

По его словам, "концепция "навеки друзья и никогда враги" юридически

закреплена в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который был подписан Китаем и Россией "в ответ на перемены международной обстановки в 21-ом веке".

"В духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия Китай и Россия рассматривают друг друга как один из главных приоритетов во внешней политике", - заявил Си Цзиньпин.

Он отметил, что между Китаем и Россией функционируют механизмы контактов во всех областях, постоянно углубляется политическое взаимодоверие, плодотворно осуществляется практическое сотрудничество, динамично развиваются культурно-гуманитарные обмены, поддерживается эффективное взаимодействие на международной арене.

"Наши отношения служат образцом для формирования международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества", - подчеркнул китайский руководитель.

Текст выступления председателя КНР распространила пресс-служба посольства Китая в России.

Си Цзиньпин находится в России с государственным визитом. Он в пятницу также примет участие и выступит на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

1гк

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