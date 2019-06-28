Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 6:38

*** Он призвал все стороны к спокойствию и терпению

Пекин. 28 июня. ИНТЕРФАКС - В настоящее время ситуация в Персидском заливе находится на перепутье между войной и миром, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Он в ходе беседы с генсеком ООН Антонио Гутерришем на полях саммита "большой двадцатки" он сказал, что в настоящее время страны залива "стоят на перекрестке между войной и миром".

"Китай последовательно выступает на стороне мира и против войны. Все стороны должны сохранять спокойствие и проявлять терпение, активизировать диалог и консультации, чтобы совместными усилиями сохранить мир и стабильность в регионе", - цитирует Си Цзиньпина агентство "Синьхуа".

1гк гс

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