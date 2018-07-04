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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 11:37 04.07.2018 - 11:37

*** Китайский лидер каждый день смотрит матчи мундиаля

Пекин. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил организацию чемпионата мира по футболу в РФ, похвалил российскую сборную за мастерскую игру, пожелал ей дальнейших успехов.

"В эти дни в вашей стране проходит чемпионат мира по футболу, и фактически внимание всего международного сообщества сосредоточено в эти в России. Хочу сразу отметить, что Россия на высочайшем уровне организовала нынешний чемпионат мира, а сборная России показала высочайшее мастерство и успешно вышла в четвертьфинал. Я поздравляю вас с этой победой", - сказал Си Цзиньпин на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Пекине.

Он пожелал российским футболистам дальнейших успехов на чемпионате.

Китайский лидер добавил, что каждый день смотрит матчи ЧМ по телевизору и ему "очень приятно".

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