Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 16:58

Брюссель. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Скандал в Австрии с видео, запечатлевшим бывшего вице-канцлера Хайнц-Кристиана Штрахе при обсуждении им иностранного финансирования в обмен на услуги, показывает готовность к попранию идеалов Евросоюза, считает член Еврокомиссии Гюнтер Эттингер.

"Если воспринимать это видео всерьез, то, действительно, видна расположенность к коррупции, к отрицанию идеалов и ценностей Европейского союза", - сказал член Еврокомиссии на пресс-конференции во вторник в Брюсселе.

При этом Эттингер, отвечая на соответствующий вопрос, отметил, что, поскольку Штрахе подал в отставку, он не видит смысла обсуждать эту тему.

Штрахе подал в отставку в минувшую субботу после публикации видео, снятого на Ибице. На видео Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

После этого скандала канцлер Австрии Себастьян Курц выступил с инициативой проведения досрочных парламентских выборов. Как ожидается, они могут пройти в сентябре, точная дата пока не назначена.

1ов пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!