Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 15:56

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти указал на рост "злонамеренного влияния" России в Европе, в частности, в Балканских странах.

"Я обеспокоен Балканами. Мы наблюдали там рост злонамеренного влияния (России - ИФ) в прошлом году, на территории, в развитие которой мы (США - ИФ) много вкладывали. Это очень важно для безопасности Европы", - сказал он, отвечая на вопрос о намерениях России на слушаниях в комитете по вооруженным делам в палате представителей США.

"Я полагаю, что у них (России - ИФ) остается цель утвердиться в качестве уважаемого мирового лидера, и что у них есть цель усилить свое влияние", - заявил он.

К.Скапаротти отметил, что для достижения этих целей, по его мнению, российская сторона может использовать давление на другие страны или некие незаконные действия, такие как дезинформация.

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