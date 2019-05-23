Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 9:45

Лондон. 23 мая. INTERFAX ENERGY - Надежды Пакистана снизить зависимость от импорта углеводородов в результате открытия крупного месторождения на шельфе страны не оправдались - пробуренная Eni и ExxonMobil скважина Kekra 1 оказалась сухой.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в прошлом месяце намекал СМИ на открытие крупного месторождения нефти и газа, которое может положить конец зависимости страны от импорта энергоносителей. Хотя перспективы были многообещающими, учитывая участие таких мейджоров, как Eni и ExxonMobil, скважина была поисково-разведочной, и шансы на крупное открытие были относительно невелики.

По экспертным оценкам, стоимость скважины может составлять порядка $100 млн, и решение о продолжении разведки будет нелегким. Чиновники из министерства нефти Пакистана отмечают, что собранные данные могут быть полезны для будущих исследований.

Страна импортирует около 85% используемой нефти, в 2015 году начала покупать СПГ. Планируется наладить импорт трубопроводного газа - из Ирана и Туркменистана.

Ан аш ав*

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