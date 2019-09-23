Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 23:12

Нью-Йорк (ООН). 24 сентября. ИНТЕРФАКС - За последние 20 лет продолжительность жизни российских граждан увеличилась почти на восемь лет, сообщила "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"С 2000 года за последние 20 лет продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года - почти на восемь лет. Это реально очень большое достижение", - сказала она российским журналистам.

Скворцова отметила, что материнская смертность снизилась почти в 5 раз, а младенческая в 3,6 раза.

"Отдельные мероприятия мы проводили по туберкулезу: смертность от туберкулеза снизилась почти в 4 раза. За это же время мы на четверть сократили потребление алкоголя и табака в нашей стране, если говорить обо всем населения", - сообщила министр.

Она подчеркнула, что Россия видит недостатки, имеющиеся на сегодня. "Мы с ними боремся, это и есть залог того, что мы и дальше будем двигаться поступательно", - заявила она.

Скворцова принимала участие "на полях" 74-й сессии ГА ООН в тематических мероприятиях по неинфекционным заболеваниям и по проблематике борьбы с туберкулёзом.

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о впечатлениях от прошедших мероприятий, министр сказала, что "для России - это знаковая Генассамблея, так как эти два мероприятия проводятся по тем направлениям, где РФ является лидером, признанным в мире".

"Было приятно, что нашими успехами мир гордится, то есть у нас очень большое количество последователей в других странах", - подчеркнула она.

1йф тг

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