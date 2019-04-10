Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 21:00

Берлин. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Мать канцлера Германии Херлинд Каснер умерла в возрасте 90 лет в начале апреля этого года, сообщила "Интерфаксу" представитель правительства ФРГ.

"Херлинд Каснер, мать канцлера, умерла. Мы просим уважать частную жизнь канцлера и ее семьи", - сказала собеседница агентства.

Учительнице английского языка и латыни Х.Каснер было 90 лет.

Еще в феврале этого года она сопровождала дочь при поездке в Темплин - А.Меркель присвоили звание почетного гражданина этого города. В Темплине А.Меркель жила с родителями с 1957 по 1973 год, ее отец Хорст Каснер служил в этом восточногерманском городе пастором.

1тф др

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