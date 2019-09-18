Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 13:13

Москва. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - После продолжительной болезни в возрасте 43 лет ушел из жизни бывший футболист петербургского "Зенита" и "Глазго Рейнджерс" Фернандо Риксен, сообщила в среду пресс-служба шотландского клуба.

"Рейнджерс" скорбит в связи со смертью бывшего игрока клуба Фернандо Риксена, который скончался сегодня утром после битвы с боковым амиотрофическим склерозом",- говорится в сообщении.

Голландец выступал на родине за клубы "Фортуна", "АЗ", "Минор", а также за шотландский "Рейнджерс" и петербургский "Зенит". В составе клуба из Глазго он дважды становился чемпионом Шотландии, дважды выигрывал Кубок Шотландии и три раза - Кубок шотландской лиги. В составе "Зенита" он становился чемпионом России, выигрывал Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

С 2001 по 2003 год он привлекался в сборную Голландии.

В октябре 2013 года Риксен сообщил, что страдает от бокового амиотрофического склероза. Он создал собственный фонд по борьбе с заболеванием. В январе 2015 года на домашней арене "Рейнджерс" он организовал благотворительный матч, который принес 320 тысяч фунтов стерлингов: они были направлены на благотворительность.

В июне 2019 года в Глазго был организован прощальный матч футболиста.

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