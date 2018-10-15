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Вашингтон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Сооснователь корпорации Microsoft Пол Аллен скончался на 66-м году жизни, сообщает во вторник телеканал Си-Эн-Би-Си.

Родственники П.Аллена пояснили, что причиной смерти стал рак.

П.Аллен входил в списки богатейших людей США. Его капитал оценивался примерно в $17,5 млрд.

гс

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Интерфакс