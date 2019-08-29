Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 18:42

Париж. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Известный французский комедийный актер Мишель Омон скончался в ночь на четверг в возрасте 82 лет, сообщает в четверг газета "Фигаро".

Омон проработал во всемирно известном театре Комеди Франсез на протяжении более чем 30 лет.

Актер активно снимался в фильмах, чаще всего, исполняя роли второго плана. В частности, он сыграл в таких французских комедиях, как "Игрушка" и "Папаши", где главную роль сыграл Пьер Ришар. Он также снимался в "Невезучих" и "Дублёре".

Мишель Омон родился 15 октября 1936 года в Париже, учился в Парижской консерватории драматического искусства. Удостоен французского ордена "За заслуги". Три раза был номинирован на премию "Сезар".

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