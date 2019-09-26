Париж. 26 сентябрь. ИНТЕРФАКС - Бывший президент Франции Жак Ширак скончался в четверг в своем доме в Париже, сообщило французское издание Le Figaro.
Издание напоминает, что в 2005 году он пережил инсульт, с тех пор его несколько раз госпитализировали.
Жак Ширак занимал пост президента Франции в период с 1995 до 2007 гг.
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