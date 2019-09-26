Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 12:20

Париж. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Бывший президент Франции Жак Ширак скончался в четверг в возрасте 86 лет в своем доме в Париже, где он проживал с супругой Бернадетт Ширак, сообщило французское издание Le Figaro.

"Президент Жак Ширак мирно ушел этим утром, рядом с ним находились его близкие", - приводит издание слова Фредерика Сала-Бару, мужа младшей дочери экс-президента Клод Ширак.

Издание напоминает, что в 2005 году Жак Ширак пережил инсульт, с тех пор его несколько раз госпитализировали.

Жак Ширак занимал пост президента Франции в период с 1995 до 2007 гг. По завершению полномочий президента он отошел от общественной и политической жизни.

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