Этот контент был опубликован 28 апреля 2019 г. 18:48

Вашингтон. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Бывший сенатор-республиканец от штата Индиана Ричард Лугар скончался в воскресенье на 88-м году жизни, сообщает Associated Press со ссылкой на Lugar Center.

По его данным, смерть наступила в воскресенье утром (по местному времени) от осложнений, связанных с хронической полинейропатией - редким неврологическим заболеванием.

Р.Лугар был экспертом в области нераспространения ядерных вооружений. Он вместе с Сэмом Нанном был соавтором программы по утилизации ядерного и химического оружия, а также средств доставки, снятых с вооружения в странах бывшего СССР.

1ар ав

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