Этот контент был опубликован 7 июня 2020 г. 12:47

Лондон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые были якобы отравлены веществом "Новичок" в британском Солсбери, были перевезены в Новую Зеландию, где проживают под новыми именами, сообщило издание Sunday Times.

Газета ссылается на высокопоставленного источника в британском правительстве, который сказал, что Скрипалям была оказана поддержка, чтобы они начали новую жизнь.

Сергей Скрипаль - бывший сотрудник российской разведки, который был в России осужден за шпионаж в пользу Великобритании и прибыл туда в 2010 году после обмена арестованными в двух странах.

В марте 2018 года он и его дочь Юлия были найдены без сознания в английском городе Солсбери и провели несколько недель в критическом состоянии после того, как якобы были отравлены "российскими агентами" нервнопаралитическим веществом "Новичок" советского производства.

Москва решительно отвергла эти измышления британских властей.

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