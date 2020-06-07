Лондон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые были якобы отравлены веществом "Новичок" в британском Солсбери, были перевезены в Новую Зеландию, где проживают под новыми именами, сообщило издание Sunday Times.
Газета ссылается на высокопоставленного источника в британском правительстве, который сказал, что Скрипалям была оказана поддержка, чтобы они начали новую жизнь.
Сергей Скрипаль - бывший сотрудник российской разведки, который был в России осужден за шпионаж в пользу Великобритании и прибыл туда в 2010 году после обмена арестованными в двух странах.
В марте 2018 года он и его дочь Юлия были найдены без сознания в английском городе Солсбери и провели несколько недель в критическом состоянии после того, как якобы были отравлены "российскими агентами" нервнопаралитическим веществом "Новичок" советского производства.
Москва решительно отвергла эти измышления британских властей.
1гк ки