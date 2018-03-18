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Вашингтон. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, возможно, были отравлены через вентиляционную систему автомобиля, сообщил в воскресенье американский телеканал Эй-Би-Си со ссылкой на собственные источники.

У британских представителей сейчас сложилась более четкая картина произошедшего, отмечает телеканал - они полагают, что было использовано токсичное вещество в виде порошка, который распространился через систему вентиляции автомобиля С.Скрипаля.

"Это субстанция времен "холодной войны", которой, как они заявляли, у них никогда не было", - приводит телеканал слова о России, сказанные неназванными собеседниками, представляющими британское разведсообщество.

Ар бп

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