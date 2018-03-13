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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 11:20 13.03.2018 - 11:20

Лондон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия даже при благоприятном развитии событий не смогут полностью поправиться, если их действительно отравили нервнопаралитическим веществом "Новичок", цитирует во вторник газета "Дейли телеграф" слова химика Вила Мирзаянова, который считается одним из основных разработчиков этого отравляющего вещества (ОВ).

"Он, минимум, в 10 раз более мощный, чем любое известное отравляющее вещество нервнопаралитического действия. Плюс, (отравившихся им - ИФ) практически невозможно излечить. Эти люди - мужчина и его дочь - ушли. Даже если они выживут, они не поправятся", - заявил проживающий в США В.Мирзаянов.

По его предположению, в Солсбери завезли два отдельных безвредных компонента. Уже в Великобритании эти компоненты соединили в аэрозоль, одной дозы которого могло хватить для летального исхода.

"Только 10 граммов (вещества - ИФ) - уже много. В летнее время всего двух граммов будет достаточно, чтобы убить 500 человек", - сказал он.

Также В.Мирзаянов выразил опасения, что другие люди также могли подвергнуться действию вещества.

"Я боюсь, что многие другие люди подверглись воздействию", - добавил он.

Химик считает, что формулу "Новичка" в России не рассекречивают, и потому немыслимо, что это вещество может использовать другая страна.

"Только Россия могла это сделать... Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже", - полагает В.Мирзаянов, эмигрировавший из России в США в 1990-х годах после публикации его статьи с критикой в адрес России, в которой обвинял ее в несоблюдении международных обязательств по прекращению работы над химическим оружием.

В настоящее время В.Мирзаянов проживает в штате Нью-Джерси.

Между тем, президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров заявил ранее "Интерфаксу", что российские спецслужбы несколько десятилетий назад отказались от практики уничтожения "перебежчиков", и тем более не атакуют людей с помощью нервнопаралитических газов.

"Наверное, со времен окончания сталинского периода наши спецслужбы прекратили действия по уничтожению "перебежчиков". А уж о новейшей истории России об этом можно говорить с уверенностью", - сказал С.Гончаров.

Он исключил применение российскими спецслужбами нервнопаралитического газа для отравления людей. "Наши спецслужбы такие варианты уничтожения людей не применяют", - сказал С.Гончаров.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что нейропаралитическое вещество, которым в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ РФ С.Скрипаль и его дочь, разработано в России.

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