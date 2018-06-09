Скрывавшийся от правосудия экс-президент Пакистана Мушарраф будет участвовать в парламентских выборах
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Дубай. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф объявил, что намерен бороться за место в парламенте страны в ходе июльских выборов, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
В партии П.Мушаррафа "Пакистанская мусульманская лига" заявили, что он будет бороться за место в парламенте, представляя пакистанский город Читрал.
Такое решение П.Мушарраф принял после того, как Верховный суд разрешил ему вернуться на родину из Дубая, где он скрывался от правосудия в связи с обвинениями в уголовных преступлениях.
Помимо этого, об участии в выборах заявил лидер оппозиционной партии "Техрик-е-Инсаф" Имран Хан, который намерен получить должность следующего премьер-министра Пакистана.
Выборы в парламент Пакистана пройдут 25 июля 2018 года.
Ранее П.Мушарраф был освобожден под залог по ряду пунктов обвинения, в том числе в причастности к убийству лидера националистов провинции Белуджистан Акбара Бугти в 2006 году и убийству экс-премьера Беназир Бхутто в 2007 году в городе Равалпинди.
П.Мушарраф находился на посту президента Пакистана в период с 2001 по 2008 годы. Он пришел к власти в результате военного переворота в 1999 году. Он исполнял обязанности президента Пакистана в период с 2001 по 2008 годы, однако ему пришлось подать в отставку на фоне массовых протестов.
1тэ эф де
Интерфакс