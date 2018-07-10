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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 15:08 10.07.2018 - 15:08

Иерусалим. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Израильские следователи во вторник вновь допросили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в рамках антикоррупционного расследования, сообщает израильская армейская радиостанция "Галей Цахал".

Б.Нетаньху подозревается в коррупционных связях с телекоммуникационной компанией "Безек", которой владеет бизнесмен Шауль Элович, отмечает радиостанция.

Следователи полагают, что Б.Нетаньяху мог вступить в сговор с Ш.Эловичем.

Предположительно, Б.Нетаньяху договорился с Ш.Эловичем о том, что на новостном портале "Валла", принадлежащем этой компании, будут опубликованы заказные материалы, выставляющие его и его семью в положительном свете в обмен на оказание преференций предприятию.

1кю ар об

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