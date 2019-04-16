Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 20:20

Париж. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Около 30 работников Собора Парижской Богоматери, где накануне вспыхнул мощный пожар, во вторник дали показания следователям, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей следствия.

По данным агентства, большинство допрошенных - рабочие, занимавшиеся реставрационными работами в здании.

Также собеседник агентства заявил, что в соборе вечером в день пожара дважды срабатывала пожарная сигнализация. При первом сигнале сотрудник пожарной безопасности собора не обнаружил источник возгорания, а при втором уже было невозможно быстро потушить пламя, так как оно уже было слишком сильным.

К расследованию дела о пожаре в Соборе Парижской Богоматери привлечены от 40 до 50 следователей, однако им пока закрыт доступ внутрь собора из соображений безопасности, отмечает агентство.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. По одной из версии, пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

До этого реставрация готического собора проводилась в 19-м веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в годы Великой французской революции, возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

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