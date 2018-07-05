Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 9:46 05.07.2018 - 09:46

Лондон. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Следователи, предположительно, работают над версией, согласно которой пострадавшая пара из Эймсбери могла столкнуться с веществом "Новичок" в центре города Солсбери, сообщает в четверг телеканал "Скай Ньюз".

"Следователи, предположительно, работают над теорией, согласно которой пара вступила в контакт со смертоносной субстанцией в той части центра Солсбери, которая была вне зоны обеззараживания после атаки на Скрипалей", - сообщает телеканал.

В то же время, газета "Сан" пишет, что следователи изучают возможность того, что пострадавшие могли обнаружить контейнер или шприц, использованный при отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.

СМИ сообщают, что в Солсбери полиция оцепила сад королевы Елизаветы и социальное жилье для бездомных John Baker House. В Эймсбери оцеплены аптека Boots, баптистская церковь, где вероятно, видели пострадавших незадолго до инцидента, и улицу Магглтон роуд, где расположен дом одного из пострадавших.

Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес - в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность британские власти возложили на Россию.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line