Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 9:34

Париж. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Французские следователи рассматривают несколько версий возможных причин пожара в Соборе Парижской Богоматери, одна из которых - короткое замыкание, сообщает газета "Паризьен" со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

"Одна из версий, рассматриваемых следователями, заключается в том, что пожар возник из-за проблем с электричеством", - пишет издание.

Источник газеты пояснил, что "могло произойти короткое замыкание". По его словам, вопросы у следователей вызывают "подъемные механизмы", которые использовались при реставрационных работах.

Накануне в строительной компании Europe Echafaudage, которая принимала участие в реставрационных работах, заявили, что при проведении этих работ в Соборе Парижской Богоматери соблюдались все инструкции по безопасности.

"Все меры и процедуры в области безопасности выполнялись", - приводит телеканал БФМ-ТВ слова представителя компании Жюльена Ле Бра. Именно его компания отвечала за установку лесов, которые использовались в ходе реставрационных работ.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. По одной из версии, пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

До этого реставрация готического собора проводилась в 19-м веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в годы Великой французской революции, возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

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