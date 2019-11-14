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Брюссель. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Совместная следственная группа (ССГ) обратилась к свидетелям, которые могут помочь прояснить обнародованные новые данные по расследованию крушения малазийского Boeing на востоке Украины в июле 2014 года.

В ССГ сообщили в четверг, что хотели бы получить дополнительные сведения о том, "кто отдавал приказы Бородаю, Гиркину, другим членам ДНР и экипажу ЗРК "БУК" (который, по оценке ССГ, сбил Boeing - ИФ), а также "связаться с другими свидетелями, которые могут дать показания о структуре командования и роли, которую, возможно, сыграли российские правительственные чиновники".

В частности, следственная группа опубликовала записи перехваченных разговоров между российскими официальными лицами и ополченцами. У следствия возникли вопросы по поводу этих разговоров, поэтому требуются дополнительные свидетели.

"Недавний анализ показаний свидетелей и другой информации показал, что влияние России на ДНР выходило за рамки военной поддержки, и отношения между российскими чиновниками и лидерами ДНР были, по-видимому, более тесными", - говорится в сообщении ССГ.

В нем подчеркивается, что такое влияние РФ, судя по всему, распространялось также на административные и финансовые вопросы ДНР, а контакты между двумя сторонами в первой половине июля 2014 года интенсифицировались. В ССГ указали, что руководство ДНР и их контактные лица в России "общались с лидерами в Москве, у границы с Украиной и в Крыму".

"Признаки тесных связей между российскими правительственными чиновниками и лидерами ДНР поднимают вопросы о возможном участии чиновников в развертывании ЗРК "БУК"", - отмечают следователи.

Следователи привели несколько выдержек из этих разговоров. После каждого из них приводится список вопросов, на которые в ССГ ждут ответов от новых свидетелей по этому делу.

Кроме того, следователей заинтересовали разговоры по средствам спецсвязи. В ССГ полагают, что спецсвязь ополченцы на востоке Украины получили из России.

Boeing 777 авиакомпании "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Международная совместная следственная группа (ССГ) в июне 2019 года назвала имена четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

В МИД РФ тогда заявили, что в Москве "продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы ССГ и опасения о предвзятости и однобокости ведущегося процесса". "Тем не менее РФ впредь будет оказывать содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание", - заявили в МИД.

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