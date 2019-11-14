Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 13:34

Брюссель. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Совместная следственная группа (ССГ) обратилась к свидетелям, которые могут помочь прояснить обнародованные новые данные по расследованию крушения малайзийского Boeing на востоке Украины в июле 2014 года.

В ССГ сообщили в четверг, что хотели бы получить дополнительные сведения о том, "кто отдавал приказы Бородаю, Гиркину, другим членам ДНР и экипажу ЗРК "БУК" (который, по оценке ССГ, сбил Boeing - ИФ), а также "связаться с другими свидетелями, которые могут дать показания о структуре командования и роли, которую, возможно, сыграли российские правительственные чиновники".

В частности, следственная группа опубликовала записи перехваченных разговоров между российскими официальными лицами и ополченцами. У следствия возникли вопросы по поводу этих разговоров, поэтому требуются дополнительные свидетели.

"Недавний анализ показаний свидетелей и другой информации показал, что влияние России на ДНР выходило за рамки военной поддержки, и отношения между российскими чиновниками и лидерами ДНР были, по-видимому, более тесными", - говорится в сообщении ССГ.

Следственная группа привела несколько выдержек из этих разговоров. После каждого из них приводится список вопросов, на которые следователи ждут ответов от новых свидетелей по этому делу.

Кроме того, следователей заинтересовали разговоры по средствам спецсвязи. В ССГ полагают, что спецсвязь ополченцы на востоке Украины получили из России.

Boeing 777 авиакомпании "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Международная совместная следственная группа (ССГ) в июне 2019 года назвала имена четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

В МИД РФ тогда заявили, что в Москве "продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы ССГ и опасения о предвзятости и однобокости ведущегося процесса". "Тем не менее РФ впредь будет оказывать содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание", - заявили в МИД.

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