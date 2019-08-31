Этот контент был опубликован 31 августа 2019 г. 20:21

Париж. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Напавший в субботу с ножом на прохожих в Виллёрбане, пригороде Лиона, афганец является просителем убежища, следователи пока не рассматривают версию террористической атаки, сообщил телеканал BFMTV.

Он также передал последние уточненные данные о жертве и пострадавших: убит молодой человек 19-ти лет и еще восемь прохожих ранены, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Нападавший задержан на месте. Ни полиции, ни спецслужбам, по данным канала, он ранее не был известен как причастный к преступной деятельности. Мотивы этого нападения пока не установлены.

Прокуратура Лиона на данной стадии распорядилась начать следствие по делу "об убийстве и попытке убийства".

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