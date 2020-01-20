Брюссель. 20 января. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ФРГ Хайко Маас позитивно оценил результаты встречи по Ливии в Берлине и анонсировал новую встречу в начале февраля.
"Вчера мы решили уже в начале февраля провести следующую конференцию в Берлине на уровне министров иностранных дел, вчера был первый шаг", - сказал Маас журналистам в Брюсселе. По его словам, необходимо посредством "прекращения огня и перемирия" добиться "политического процесса и длительного мира в Ливии".
Спецпосланник ООН Гассан Саламе, напомнил Маас, уже на этой неделе пригласит стороны конфликта на встречу. "Там речь пойдет о том, чтобы прекращение огня перешло в перемирие. Здесь мы займемся тем, чтобы интегрировать в этот процесс Европейский союз", - заявил глава МИД ФРГ.
Кроме этого, указал он, тема оружейного эмбарго будет поднята на совете безопасности ООН.
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