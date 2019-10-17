Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 19:09

Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп считает, что его гольф-клуб "Дорал" близ Майами (штат Флорида) мог бы стать идеальным местом для проведения следующей встречи "Группы семи", информирует в четверг агентство Bloomberg.

"Этот объект вполне подходит для проведения мероприятий такого рода", - сообщил на брифинге представитель Белого дома Мик Малвени.

По его словам, при выборе мест проведения саммитов в прошлом принималось во внимание "большое количество аналогичных критериев".

При этом Малвени пояснил, что Трамп не имеет выгоды от этого объекта.

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