Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 19:36

(расширенная версия)

Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп считает, что его гольф-клуб "Дорал" близ Майами (штат Флорида) мог бы стать идеальным местом для проведения следующей встречи "Группы семи".

"Этот объект вполне подходит для проведения мероприятий такого рода", - сообщил на брифинге представитель Белого дома Мик Малвени.

По его словам, при выборе мест проведения саммитов в прошлом принималось во внимание "большое количество аналогичных критериев".

При этом Малвени пояснил, что Трамп не имеет выгоды от этого объекта.

Между тем, как отмечает американский телеканал CNN, это предложение Трампа может породить волну вопросов и критики, как раз связанных с получением прибыли от проведения крупных саммитов.

В частности, продолжает телеканал, аналогичная критика звучала в адрес Трампа, когда он встречал иностранных лидеров, в частности председателя КНР Си Цзиньпина, в своем поместье Мар-а-Лаго.

1ар БП

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!