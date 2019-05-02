Этот контент был опубликован 2 мая 2019 г. 12:47

Лондон. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Британский суд в четверг принял решение назначить на 30 мая следующие слушания по делу о возможной экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщают местные СМИ.

При этом дальнейшие, более подробные слушания запланированы на 12 июня.

Сам Дж.Ассанж не присутствовал в Вестминстерском магистратском суде, однако с ним, находящимся в тюрьме, была установлена видеосвязь.

На вопрос судьи, согласен ли Дж.Ассанж на экстрадицию, основатель Wikileaks ответил отказом.

"Я не желаю смириться с экстрадицией за то, что занимался журналистикой, завоевавшей много, много наград и защитившей множество людей", - заявил Дж.Ассанж.

Накануне британский суд приговорил Дж.Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог.

Речь идет о событиях 2012 года. Тогда Дж.Ассанжа обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Дж.Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В дальнейшем власти Швеции закрыли это дело.

Однако в Вестминстерском магистратском суде 11 апреля признали основателя Wikileaks виновным в неявке в суд в 2012 году. Судья Майкл Сноу тогда пояснил, что речь идет о серьезном нарушении закона: не прибыв на слушания, Дж.Ассанж нарушил условия освобождения под залог.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks.

В США Дж.Ассанж обвиняется в разглашении секретной информации.

1аю бп

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