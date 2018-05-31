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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 22:09 31.05.2018 - 22:09

Рим. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Следующий премьер-министр Италии Джузеппе Конте в четверг объявил список кандидатов на министерские должности.

Так, министром экономического развития, труда и социальной политики должен стать глава движения "Пять звезд" Луиджи ди Майо, также он займет должность заместителя совета министров. Лидер партии "Лига" Маттео Сальвини станет главой МВД, а также вице-премьером.

Паоло Савона станет министром по делам ЕС, пост главы МИД займет юрист Энци Моаверо Миланези, министром юстиции станет адвокат Альфонсо Бонафеде, а главой Минобороны - Элизабетта Трента.

Ранее в четверг Карло Коттарелли, которого на должность премьер-министра назначил президент Италии, отказался от мандата на формирование правительства страны.

Итальянские политики на протяжении нескольких месяцев не могли сформировать правительство. На прошлой неделе партии "Лига" и движение "Пять звезд" предложили президенту Италии список кандидатов на посты министров, однако С.Маттарелла отклонил этот вариант, не согласившись с кандидатурой Паоло Савоны на посту министра экономики Италии.

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