Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 18:11

Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Прокуратура Словакии в рамках расследования дела об убийстве журналиста Яна Куциака предъявила обвинения бизнесмену Мариану Кочнеру, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Согласно предъявленным обвинениям, словацкий предприниматель выступил заказчиком убийства Я.Куциака и его невесты.

Отмечается, что в настоящее время бизнесмен уже находится под стражей, но по другому делу, связанному c фальсификацией документов и ценных бумаг.

В конце февраля 2018 года в населенном пункте Велка Мача близ Братиславы в одном из домов были обнаружены тела Я.Куциака и его невесты Мартины Кушнировой.

На момент убийства Я.Куциак проводил журналистское расследование, которое осталось незавершенным. Журналист изучал вопрос о том, что итальянская мафиозная организация Ндрангета, вероятно, переводила деньги в Словакию, инвестировала в недвижимость и различные предприятия, а также развивала связи со словацкими политиками.

В частности, Я.Куциак проводил расследование в отношении бизнес-активов М.Кочнера.

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