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Брюссель. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Полиция Словении сообщила, что в течение прошлой недели задержала свыше 100 мигрантов, которые пытались незаконно попасть на территорию страны, передает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным полиции, мигранты пытались попасть в страну из Хорватии.

Отмечается, что мигранты были гражданами различных, ближневосточных, азиатских и африканских государств.

Полиция выслала обратно в Хорватию 26 человек, остальные подали заявления о предоставлении убежища в Словении.

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Интерфакс