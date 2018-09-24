Словенская полиция задержала на границе с Хорватией более 100 незаконных мигрантов

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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 17:08 24.09.2018 - 17:08

Брюссель. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Полиция Словении сообщила, что в течение прошлой недели задержала свыше 100 мигрантов, которые пытались незаконно попасть на территорию страны, передает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс. По данным полиции, мигранты пытались попасть в страну из Хорватии. Отмечается, что мигранты были гражданами различных, ближневосточных, азиатских и африканских государств. Полиция выслала обратно в Хорватию 26 человек, остальные подали заявления о предоставлении убежища в Словении. 1кю ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс