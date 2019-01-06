Сложности в торгово-экономическом сотрудничестве России и Китая есть, но они решаемы - посол РФ в КНР

Этот контент был опубликован 6 января 2019 г. 6:10

Пекин. 6 января. ИНТЕРФАКС - Существующие в торгово-экономическом сотрудничестве России и Китая проблемы можно отнести к решаемым вопросам роста, считает посол России в КНР Андрей Денисов.

"Имеются, конечно, и сложности на пути расширения торгово-экономического сотрудничества... Но это все вопросы роста, которые решаемы, но требуют определенного времени", - сказал дипломат в интервью "Интерфаксу".

В качестве стоящих на этом направлении задач он отметил важность развития транспортной инфраструктуры, модернизацию пограничных пунктов пропуска, углубление сотрудничества между таможенными и карантинными ведомствами России и Китая, упрощение взаимного инвестирования, продвижение механизмов межбанковских расчетов в национальных валютах.

А.Денисов отметил, что существует положительная динамика в двустороннем инвестиционном взаимодействии.

Так, он сообщил, что по состоянию на конец 2017 года объем всех видов накопленных китайских инвестиций в Россию превысил в $28 млрд, а в первой половине 2018 года Пекин вложил еще почти $2,3 млрд.

По его словам, утверждены 70 ключевых совместных проектов на общую сумму около $120 млрд. В настоящее время 15 из них активно реализуются, 11 проектов успешно сданы в эксплуатацию, еще по 29 ведутся переговоры.

А.Денисов отметил, что "хорошие результаты есть в транспортной сфере", выделив завершающий этап строительства железнодорожного моста, связывающего китайский город Тунцзян провинции Хэйлунцзян и российское село Нижнеленинское в Еврейской автономной области.

"Там долгое время шло отставание от графика, это отставание удалось преодолеть, и в октябре китайская и российская части моста были соединены, то есть мост уже есть. Надеемся, что в 2019 году объект будет сдан в эксплуатацию и по нему пойдут первые поезда", - сказал посол.

Быстрыми темпами идет строительство автомобильного моста из китайского города Хэйхэ в российский Благовещенск. Этот мост по плану также должен быть закончен в наступающем 2019 году, сказал А.Денисов.

Он сообщил также, что за 10 месяцев прошлого года объем перевозок контейнеров железнодорожным транспортом в сообщении Китай - Европа - Китай через территорию России вырос на 23%.

Полный текст интервью будет опубликован 9 января на сайте www.interfax.ru

1гк тг

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