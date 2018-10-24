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Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники службы безопасности обнаружили и предотвратили доставку подозрительной посылки на пункте проверки почты Конгресса в штате Мэриленд, сообщает телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным телеканала, на месте событий работают взрывотехники из состава полиции Капитолия США, которая обеспечивает безопасность Конгресса США.

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Интерфакс