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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 20:06 24.10.2018 - 20:06

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Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники службы безопасности обнаружили и предотвратили доставку подозрительной посылки на пункте проверки почты Конгресса в штате Мэриленд, сообщает телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным телеканала, на месте событий работают взрывотехники из состава полиции Капитолия США, которая обеспечивает безопасность Конгресса США. Также к операции привлекли собак-ищеек.

Источник также сообщил Си-Эн-Эн, что этот пункт проверки почты работает для палаты представителей Конгресса. При этом пункт сортировки почты для сената США находится в другом строении.

Посылки с взрывными устройствами были направлены чете Клинтонов, Бараку и Мишель Обаме, бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, а также в нью-йоркскую редакцию телеканала Си-Эн-Эн. В посылке, пришедшей в редакцию, также нашли конверт с белым порошком, который отправят на экспертизу.

Си-Эн-Эн со ссылкой на источники сообщил, что посылка, доставленная в "Тайм-Уорнер-Центр" в офисе Си-Эн-Эн, на самом деле предназначалось бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, который покинул этот пост в 2017 году, и теперь сотрудничает с рядом американских СМИ.

Кроме этого, губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в среду заявил, что в его офис также поступила подозрительная посылка.

На этой неделе аналогичная посылка со взрывным устройством была найдена в Бедфорде в почтовом ящике возле дома известного инвестора и миллиардера Джорджа Сороса.

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