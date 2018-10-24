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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 16:26 24.10.2018 - 16:26

Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Американские службы безопасности перехватили подозрительную посылку, отправленную в Белый дом, сообщает в среду американский телеканал Си-Эн-Эн.

Других деталей телеканал не приводит.

Ранее в среду Секретная служба США сообщила, что ее сотрудники перехватили две подозрительные посылки, которые были отправлены экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон и бывшему американскому президенту Бараку Обаме.

Кроме того, сообщается, что подозрительную посылку получили в штаб-квартире американского телеканала Си-Эн-Эн в Нью-Йорке, в связи с чем проведена эвакуация сотрудников.

1аю ар

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