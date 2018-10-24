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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 16:37 24.10.2018 - 16:37

(обновленная версия, добавлены 2-й, 3-й и 6-й абзацы)

Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Американские службы безопасности перехватили подозрительную посылку, отправленную в Белый дом, сообщает в среду американский телеканал Си-Эн-Эн.

Представитель правоохранительных органов сообщил Си-Эн-Эн, что речь шла о бомбе из отрезка трубы, начиненной поражающей элементами. Он отметил, что, несмотря на примитивность конструкции, взрывное устройство было работоспособно.

Он также сказал, что устройство бомбы было аналогично тому, что использовались во взрывных устройствах, направленных чете Клинтон, экс-президенту Бараку Обаме и финансисту Джорджу Соросу.

Ранее в среду Секретная служба США сообщила, что ее сотрудники перехватили две подозрительные посылки, которые были отправлены экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон и бывшему американскому президенту Бараку Обаме.

Кроме того, сообщается, что подозрительную посылку получили в штаб-квартире американского телеканала Си-Эн-Эн в Нью-Йорке, в связи с чем проведена эвакуация сотрудников.

На этой неделе аналогичная посылка с взрывным устройством была найдена в Бедфорде в почтовом ящике возле дома известного инвестора и миллиардера Джорджа Сороса, который также является крупнейшим спонсором Демократической партии.

1аю ар

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