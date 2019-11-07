Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 4:23

Вашингтон. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Служебная собака по кличке Конан, сыгравшая ключевую роль во время операции по ликвидации лидера ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, скоро посетит Белый дом, заявил президент США Дональд Трамп.

"Вы знаете, кто настоящий герой, забудьте о Трампе, собака стала великим героем, Конан", - сказал Трамп в среду на предвыборном митинге в Луизиане.

"Он скоро приедет в Белый дом", - пообещал Трамп.

"Я сказал: "Приведите его сейчас". Они сказали: "Он на задании". Я сказал: "Ты, должно быть, шутишь. Дайте ему пару дней отдыха, пожалуйста", - добавил президент США.

Собака породы малинуа (разновидность бельгийской овчарки), названая в честь американского комика Конана О'Брайена, получила ранения во время операции по ликвидации аль-Багдади.

Трамп в конце октября объявил о ликвидации аль-Багдади во время американской спецоперации в Сирии. В Пентагоне заявили, что Вашингтон следит за тем, кто возглавит эту террористическую группировку после смерти аль-Багдади, и направит усилия на уничтожение и этих боевиков.

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