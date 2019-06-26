Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 20:52

Страсбург. 26 июня. ИНТЕРФАКС - ПАСЕ не избрала заместителя главы российской делегации, председателя комитета Госдумы Леонида Слуцкого вице-спикером Ассамблеи.

За Слуцкого проголосовали 105 депутатов, против 154 депутата, сообщила председатель Пасе Лилиан Мори Паскье.

В начале пленарного заседания ПАСЕ в минувший вторник кандидатура Слуцкого была выдвинута на пост вице-спикера, но украинская делегация опротестовала это предложение, поэтому за кандидатуру проводилось тайное голосование в течение всего дня 25 июня.

Утром 26 июня стало известно, что на выборах вице-спикера проголосовали 198 человек из 316 членов Ассамблеи. Для избрания необходимо было набрать 159 голосов, Слуцкий набрал первом туре 101 голос.

Во втором туре необходимо было простое большинство от 159 человек, которые голосовали в первом туре.

1на бп

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