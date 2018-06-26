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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 20:23 26.06.2018 - 20:23

Страсбург. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Россия продолжит сотрудничество с Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) и после завершения работы спецкомиссии, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Уверен, мы будем и дальше конструктивно взаимодействовать. В каком формате, будет ясно в пятницу", - сказал Л.Слуцкий журналистам во вторник в Страсбурге по окончании четвертого, заключительное заседание комиссии ad-hoc (спецкомиссии) Бюро ПАСЕ по гармонизации уставных органов СЕ.

Оно состоялось на полях летней сессии Ассамблеи; Россию на заседании представлял Л.Слуцкий.

В пятницу состоится заседание Бюро Ассамблеи, где будут рассмотрены предложения спецкомиссии.

Делегация РФ в связи с воссоединением Крыма с Россией и ситуацией на востоке Украины была в 2014 году лишена по решению Ассамблеи ряда основных полномочий, в том числе права голоса, участия в руководящих структурах и мониторинговых миссиях ПАСЕ. В знак протеста российская делегация фактически приостановила участие в работе организации. Летом 2017 года Россия объявила, что не будет платить часть взноса в бюджет СЕ. Для преодоления кризиса в отношениях и поиска путей возвращения парламентариев РФ, а также в целях совершенствования работы в ПАСЕ была создана специальная комиссия; она подготовила свои предложения, в том числе предполагающие возможность изменения Устава Ассамблеи.

Эти предложения в виде Меморандума будут вынесены для обсуждения руководящей структуры ПАСЕ - Бюро, которое, в свою очередь, как ожидается, направит их для изучения в комитет по политическим вопросам и демократии, а также в комитет по правилам процедуры, вопросам иммунитетов и институциональным вопросам.

Как сообщили "Интерфаксу" источники в ПАСЕ, Меморандум не содержит однозначных рекомендаций - в нем представлены позиции, учитывающие мнение разных делегаций или групп делегаций. В числе предложений - полностью отказаться от введения санкций, лишающих страновую делегацию права голоса в Ассамблее. Изложены и иные варианты, в том числе затрудняющие эту процедуры через консультации с Комитетом министров СЕ. Кроме того, в документе содержится поддержанная рядом участников организации идея о введении поэтапного перехода к применению санкций, связанных с приостановкой права голоса парламентской делегации.

1лн бп

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