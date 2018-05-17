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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 22:18 17.05.2018 - 22:18

Москва. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Встреча президента России Владимира Путина с его сирийским коллегой Башаром Асадом имеет конкретный политический результат, считает председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

"Итоги встречи Владимира Путина и Башара Асада крайне важны с точки зрения перехода к этапу политического урегулирования в Сирии", - заявил "Интерфаксу" в четверг Л.Слуцкий.

Как подчеркнул политик, именно после переговоров двух лидеров сирийский президент объявил о направлении сирийских делегатов в Конституционный комитет ООН. "Этот шаг полностью соответствуют резолюции 2254 СБ ООН и доказывает приверженность сирийских властей нормам международного права", - сказал Л.Слуцкий.

Не менее важной, добавил он, была сверка позиций по дальнейшей борьбе с терроризмом, а также по переговорам на площадках в Астане и Сочи.

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