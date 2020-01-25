Лондон. 25 января. ИНТЕРФАКС - Власти Австралии подтвердили в субботу, что зафиксировали на своей территории первые случаи заболевания происходящим из КНР коронавирусом.
По сообщению австралийского телевидения, речь идет о четырех пациентах. Один госпитализирован в Мельбурне, а трое - в Сиднее. Все они недавно вернулись из поездок по Китаю.
Угрозы для жизни этих четырех человек на данный момент нет.
Новый коронавирус начал распространяться в Китае и за его пределами ранее в январе. Эпицентром заражения стал город Ухань.
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