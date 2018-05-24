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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 21:38 24.05.2018 - 21:38

Дамаск (Сирия). 24 мая. ИНТЕРФАКС - Российской стороной совместно с сирийским правительством выполняются мероприятия постконфликтного урегулирования в сирийских провинциях Хама, Хомс и Риф Дамаск, заявил в четверг на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Вместе с тем, отмечаются случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Латакия и Деръа", - подчеркнул Ю.Евтушенко.

В городе Дума представители Центра по примирению

враждующих сторон провели мониторинг восстановления объектов инфраструктуры. Работы по расчистке улиц, ремонту школ и больниц продолжаются. Органы местного самоуправления организовали доставку продовольствия и питьевой воды для нуждающихся граждан.

Нормализуется обстановка в южных предместьях Дамаска, подчеркнул Ю.Евтушенко.

гс

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