Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 20:42

*** Лидер большинства Макконнелл рассчитывает на справедливый процесс судебного разбирательства

*** Лидер меньшинства Шумер обвинил республиканцев в попытке проведения поспешного судебного процесса

Вашингтон. 21 января. ИНТЕРФАКС - В начале судебного процесса в рамках процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа выступили лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл и лидер сенатского меньшинства демократ Чак Шумер.

Макконнелл в речи отметил, что резолюция, регламентирующая проведение судебных разбирательств по импичменту в Сенате, предполагает "справедливый план действий в рамках судебного процесса".

"Сенат должен быть готов продолжать сегодня заседание до того момента, пока мы не доработаем эту резолюцию и не примем ее", - добавил Макконнелл.

В то же время Макконнелл заявил, что он либо вынесет на обсуждение, либо отклонит предложенные поправки к резолюции, так как "Сенат рассмотрит эти вопросы позднее в ходе судебного процесса".

Лидер большинства в Сенате призвал обе партии поддержать резолюцию, устанавливающую правила судебного процесса.

"Я призываю каждого сенатора поддержать нашу резолюцию", - заявил Макконнелл.

Чак Шумер в свою очередь заявил, что резолюция, предложенная Макконнеллом, "приведет к поспешному судебному разбирательству под покровом ночи с недостаточным количеством доказательств".

Он подчеркнул, что резолюция "делает процесс получения доказательств как можно более сложным".

"Если поиск истины является политическим вопросом, то республиканцы находятся в серьезной проблеме", - добавил лидер сенатского меньшинства.

Ранее во вторник Шумер заявлял, что предложит несколько поправок к резолюции, регламентирующей разбирательство по процедуре импичмента, сразу после того, как ее представят в Сенате.

Шумер не уточнил количество поправок, которое он собирается предложить, однако отметил, что располагает целой "серией поправок".

Голосование в Сенате будет проводиться по каждой предложенной Шумером поправке.

Таким образом, сегодняшнее заседания Сената закончится тогда, когда лидер меньшинства представит все выбранные им поправки.

Согласно резолюции, представленной лидером сенатского большинства Митчем Макконнеллом, юридической команде президента США также будет предоставлено 24 часа, разделенных на два дня для предоставления своих аргументов.

Прения сторон начнутся в 13:00 местного времени (21:00 мск) в среду.

После этого сенаторы через председателя Верховного суда Джона Робертса смогут задать сторонам вопросы. На это им будет предоставлено 16 часов.

В проекте резолюции прописано, что необходимость вызова свидетелей будет решаться путем голосования в сенате.

Если сенат проголосует в конце первого этапа против вызова свидетелей в суд, то, согласно резолюции Макконнелла, будет невозможно рассмотреть дополнительные ходатайства по конкретным свидетелям.

В этом случае процесс может быть завершен уже к концу следующей недели.

Как сообщалось, ходе судебного процесса в качестве прокуроров в сенате выступят семь "менеджеров импичмента" от палаты представителей США. Сенаторы же в данном случае становятся присяжными. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Однако поскольку большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована.

Судебные разбирательства в сенате в отношении Трампа сосредоточатся на двух пунктах обвинения, ранее утвержденных на голосовании в палате представителей, - злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

1ви ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!